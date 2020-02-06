В Суммах адвокатка более 40 раз сообщала о «минировании» судов 

Задержанная в Сумах полицией по подозрению в ложных сообщениях о минировании судов адвокатка, вероятно, делала это более 40 раз.

Как сообщили в прокуратуре, женщине предъявлены обвинения в 41 случае заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве сумских судов и Центра предоставления административных услуг. Действовала «минерка» начиная с октября прошлого года.

Сотрудники СБУ в Сумах задержали женщину, которая в течение нескольких месяцев, угрожала через линию «102» о псевдоминировании зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг.

Во время обысков по месту жительства фигурантки дела, правоохранители изъяли несколько мобильных терминалов и большое количество сим-карт различных мобильных операторов с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.