Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям Идлиба

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в среду предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам, сообщает турецкий телеканал NTV.

«Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе», — сказал он, выступая в парламенте. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом (президента Сирии Башара Асада) и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию», — утверждал Эрдоган.

С его точки зрения, отныне «атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше».

Идлиб — единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках оппозиционных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции было установлено 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Президент Турции заявил, что не менее 14 турецких военнослужащих погибли в результате двух обстрелов позиций вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб. «На сегодняшний день число наших погибших солдат в результате нападений режима (президента Сирии Башара Асада) в Идлибе составляет 14 человек», — сказал он, выступая в парламенте.

Ранее сообщалось о гибели десяти военнослужащих и троих из числа гражданского персонала.

Тайип Эрдоган заявил, что Турция решительно настроена на то, чтобы до конца февраля вытеснить войска Сирии за пределы своих наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб. «Турция полна решимости вытеснить войска режима (президента Сирии Башара Асада) за пределы идлибской зоны деэскалации, за пределы наших наблюдательных постов, до конца февраля», — заявил он, указав на готовность Анкары «применить для этого любую необходимую силу».