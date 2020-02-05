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Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана

Вчера, 11:43 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На его должность назначен Андрей Ермак. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины: 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №47/2020
Про звільнення А.Єрмака з посади помічника Президента України
Звільнити ЄРМАКА Андрія Борисовича з посади помічника Президента України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 лютого 2020 року


И следующим указом Зеленский назначил его на должность:УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №48/2020

Про призначення А.Єрмака Керівником Офісу Президента України
Призначити ЄРМАКА Андрія Борисовича Керівником Офісу Президента України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 лютого 2020 року


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