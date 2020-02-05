Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана

Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея БогданаВчера, 11:43
Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На его должность назначен Андрей Ермак. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №47/2020
Про звільнення А.Єрмака з посади помічника Президента України
Звільнити ЄРМАКА Андрія Борисовича з посади помічника Президента України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 лютого 2020 року
И следующим указом Зеленский назначил его на должность:УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №48/2020
Про призначення А.Єрмака Керівником Офісу Президента України
Призначити ЄРМАКА Андрія Борисовича Керівником Офісу Президента України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 лютого 2020 року