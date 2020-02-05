Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На его должность назначен Андрей Ермак. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №47/2020

Про звільнення А.Єрмака з посади помічника Президента України

Звільнити ЄРМАКА Андрія Борисовича з посади помічника Президента України. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

11 лютого 2020 року





И следующим указом Зеленский назначил его на должность:УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №48/2020