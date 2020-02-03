В Запорожской области взяли под стражу пьяного водителя наехавшего на коляску с ребенком

В городе Энергодар Запорожской области арестовали мужчину, который по обвинению в наезде на коляску с младенцем внутри.

Как сообщает пресс-служба Энергодарского городского суда Запорожской области, 9 февраля 2020 года следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 45 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (94 590 грн) лицу, подозреваемому в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал малолетний ребенок.

В результате аварии мальчика 2019 рождения доставили в больницу, мать младенца, женщина 1985 года рождения, травм не получила.

«По данным медицинского осмотра установлено, что водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — 1,85 промилле. Жителя Энергодара 1971 года задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины» — рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.

При рассмотрении ходатайства защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, подозреваемый просил не лишать его свободы.

«Однако, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления и последствия, которые наступили в результате ДТП, следственный судья пришел к убеждению о необходимости применения меры пресечения в виде содержания под стражей и что ни одна из более мягких мер пресечения не может предотвратить определенный риск», — добавляется в сообщении.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в Запорожский апелляционный суд в течение пяти дней со дня объявления.