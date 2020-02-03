В Одессе на штрафплощадке сгорело 20 автомобилей

В Одессе горела штрафплощадка, в результате чего было повреждено более 20 автомобилей.

Как сообщает полиция Одессы, в результате пожара, произошедшего 10 февраля в Малиновском районе, огнем повреждены более 20 транспортных средств.

Сейчас на месте пожара работают следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и спасатели. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, правовая квалификация ей будет дана по результатам проверки.