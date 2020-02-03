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В Киеве частично перекроют движение по мосту Патона

Вчера, 17:50 citynews.net.ua | Напечатать

В понедельник, 10 февраля, в Киеве ограничат движение по мосту Патона.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, для движения автотранспорта будет открыто три полосы в направлении правого берега, две полосы — в направлении левого берега. Движение грузового транспорта по мосту будет запрещено.

По словам Поворозника, ограничение движения введут для обследования моста специалистами ООО «Украинский институт стальных конструкций им. В. М. Шимановского» и в дальнейшем — для уменьшения давления на конструкции здания.

«По итогам обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Результаты, полученные в процессе обследования, должны отражать уровень деградации, тенденции развития дефектов. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста».

Как отметил первый заместитель КГГА, город готов к проведению работ по реконструкции моста, специалисты КК« Киевавтодор „уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Однако для того, чтобы начать реконструкцию, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения. Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги.


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