В Мукачево устроили перестрелку на улице - видео

Сегодня, 7 февраля, в 09:50 в полицию Мукачево поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника поехали в неизвестном направлении.

Сейчас на месте происшествия работает руководство ГУНП в Закарпатской области, следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи.

По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний мукачевцы. Сейчас они находятся в медучреждениях.

На видео похоже, что один ииз стрелявших ведет огонь из автоматической винтовки.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.