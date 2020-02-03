Зеленский назначил главу Львовской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Президента № 43/2020.

«Назначить Козицкого Максима Зиновьевич главой Львовской областной государственной администрации», — говорится в сообщении.

Датой указа значится 5 февраля.

Во время визита во Львовскую область президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу ОГА и посетил шахту Мироновскую.

Максим Козицкий родился 19 февраля 1981 года в Николаеве на Львовщине. Окончил местную школу № 1.

В 1997 году поступил во Львовский медицинский университет имени Данила Галицкого на хирурга. Закончил обучение в 2004 году. Второе образование получил в Киево-Могилянской академии.

С 2009 года Козицкий директор компании «Эко-Оптима». На своем официальном сайте она позиционирует себя как крупнейшая компания Западной Украины, которая специализируется на возобновляемых источниках энергии.

В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от партии «Самопомич». Тогда Козицкий в совет не прошел.

Летом прошлого года был кандидатом на должность главы ЛОГА. Тогда в Офисе Президента предпочли Маркияна Мальского.