В Одесской области временно прекратили работу два пункта пропуска на украино-молдовской на границе

Из-за сложных погодных условий на украино-молдовской границе временно прекратили работу пункты пропуска «Табаки» и «Рени», на которых произошли аварии на линии электропередач.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в результате сложных погодных условий, на украино-молдовской границе осложнилась работа нескольких пунктов пропуска для автомобильного сообщения, что в Одесской области. Из-за больших сугробов затруднены подъезды к дороге, которая ведет к пунктам пропуска «Новые Трояны» и «Зализнычное». В пункте пропуска «Табаки» временно осуществлялись пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач.

Автотранспорт перенаправили с пункта пропуска «Табаки» в пункт пропуска «Виноградовка». При этом, дорога между «Виноградовкой» и молдовским «Вулканешты» имеет значительный снежный покров. Трем автомобилистам, застрявшим между пунктами пропуска, помогают спасатели. Руководство отдела пограничной службы «Болград» обратилось в органы местной власти по расчистке дорог международного значения.

«В международном пункте пропуска «Рени» временно не осуществляются пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач, автотранспорт перенаправляется к межгосударственному пункту пропуска «Долинское», — добавили в пресс-службе.