Под Киевом задержали банду угонщиков элитных авто

Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киева, детективы следственного управления с привлечением спецподразделения «КОРД» и полка полиции особого назначения задержали организованную преступную группу, которая занималась незаконным завладением автомобилей «премиум-класса» на территории области.

Задержали похитителей авто после совершения ими очередного преступления. Сейчас доказана их причастность к совершению 6 фактов незаконного завладения автомобилями.

Правоохранители провели ряд неотложных обысков в Киеве, Киевской и Черкасской областях месту жительства задержанных.

В качестве вещественных доказательств изъяты устройства для взлома и сканирования автомобилей, заготовки ключей, устройства для подавления GPS и GSM сигналов, похищенные номерные знаки, а также парики, перчатки.

Также изъяты похищенные автомобили и автотранспорт, на котором передвигались воры, все они помещены на площадку временного содержания.

Выяснилось, что часть из похищенных авто уже находилась на авторозборке. Сейчас полиция устанавливает их владельцев.

Преступники, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.