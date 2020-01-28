2 февраля в Киеве был обновлен температурный рекорд

В Киеве в воскресенье, 2 февраля, был установлен температурный рекорд.

Как сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, 2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температуре 2 февраля достигла +7,9°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года.

«По климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля», — отмечается в сообщении.