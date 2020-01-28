В Одессе направили в суд дело избивавшего детей в приюте охранника

В суд направлено дело в отношении подозреваемого в истязании воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе Одессы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, обвинительный акт в отношении подозреваемого в истязании воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе Одессы направили в суд.

В прокуратуре напоминают, что в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли в Центр по вызову воспитателя, издевался и избил двух несовершеннолетних воспитанников заведения.

Правоохранители начали расследование информации о нарушении прав воспитанников Центра социально-психологической реабилитации в Одесской области, ход досудебного расследования взят на контроль Генеральной прокуратурой Украины.

«В связи с резонансом и многочисленными публикациями в СМИ заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов направил прокурору Одесской области поручение по проверке обнародованных фактов. Речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижении, изнасиловании несовершеннолетних», — указали в ГПУ.

Как отметил Мамедов, эта проверка позволит «установить объективные обстоятельства, причины совершения этих бесчеловечных действий, выявить виновных лиц и как можно быстрее направить дело в суд».

О многочисленных фактах издевательства над воспитанниками в одесском приюте стало известно благодаря журналистке Зое Мельник, которая первая сообщила о нарушениях прав детей.