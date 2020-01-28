В Одессе реставрируют фасады зданий в историческом центре города

В Одессе продолжается реставрация и ремонт фасадов зданий-памятников, расположенных в историческом центре города.

Как сообщает пресс-служба городского совета, в рамках комплексной программы сохранения и развития исторического центра города на 2019-2021 годы начались ремонтно-реставрационные работы на 15-ти зданиях: по ул. Гоголя 5, 7 (Дом с Атлантами), 9; ул. Ланжероновской, 17, 19, 21, 24-А, 26; ул. Пушкинской, 8, 16, 78; ул. Ришельевской, 16, 38; ул. Спиридоновской, 10.

Кроме того, продолжаются начатые в прошедшем году работы по реставрации дома Либмана (ул. Преображенская, 23).

В ходе проведения реставрации на объектах выполняются работы по замене кровельного покрытия, усилению и замене части стропильной системы с обработкой огнезащитными материалами. Также устанавливаются новая водосточная система и снегозадержатели, выполняется молниезащита зданий.

Параллельно проводятся ремонтно-реставрационные работы на фасадах зданий с восстановлением лепного декора, карнизов, оконных проемов и балконов в аутентичном виде. Выполняются устройство декоративной подсветки, ремонт приямков, а также благоустройство прилегающей территории с учетом обеспечения условий доступности для маломобильных групп населения.

Работы находятся на различных стадиях выполнения, завершить их запланировано до конца текущего года.

Подготовительные к реставрации работы проводятся по объектам, расположенным по следующим адресам: ул. Дерибасовская,19 , ул. Дерибасовская, 31 угол пер. Вице-Адмирала Жукова, 2.

Планируется начать ремонтно-реставрационные работы по объектам, расположенным по адресам: ул. Дерибасовская, 7, ул. Ланжероновская, 26, ул. Ришельевская, 11, ул. Ришельевская, 12.

Также разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ еще на 11-ти зданиях исторического центра. В настоящее время проводится государственная экспертиза данной проектно-сметной документации.

Знаковым событием прошедшего года стало открытие после реставрации Дома Руссова. Ранее в рамках Программы была завершена реставрация бельведер-колоннады Воронцовского дворца и проведен капитальный ремонт Воронцовского переулка.