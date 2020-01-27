В Международный уголовный суд передали доказательства принудительного перемещения жителей из оккупированного Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с общественными организациями подала в Международный уголовный суд новое информационное сообщение с доказательствами принудительного перемещения гражданского населения из оккупированного Крыма.

«Это информационное сообщение показывает одно из проявлений политики преследования, которую реализует государство-оккупант путем создания невыносимых условий проживания, в результате которых люди вынуждены выезжать из полуострова. Эти действия направлены прежде всего на проукраинское и крымскотатарское население, нелояльное к оккупационной власти, и имеют целью вытеснение из Крыма проукраинского населения и замещения их населением из Российской Федерации, чтобы изменить демографическую ситуацию на полуострове в пользу России … Такие действия представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права, согласно Римскому статуту, IV Женевской Конвенции 1949 года и Европейской конвенции по правам человека », – рассказал Игорь Поночовный, прокурор Автономной Республики Крым, на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«Особенность этого сообщения в том, что оно содержит доказательную базу, собранную сотрудниками прокуратуры. В предыдущих, большинство доказательств были собраны неправительственными организациями. Мы предоставили данные о количестве лиц, которые были перемещены, и около 50 досье жертв [такого перемещения]. Они содержат доказательства того, что люди вынужденно перемещались с этой территории», – отметил Роман Мартыновский, адвокат, эксперт Регионального центра по правам человека.

Основная часть сообщения – это анализ 60 выдержек из протоколов допросов, собранных Прокуратурой АРК, с описанием причин, которые заставили людей выехать из Крыма. Доказательства собраны на основе информации из открытых источников и нормативно-правовых актов, изданных Украиной или оккупационной российской властью в Крыму.

По официальным данным, на конец 2019 года из Крыма выехали почти 43 тысячи человек. По данным ОБСЕ и украинских общественных организаций, общее количество де-факто переселенцев может достигать 100 тысяч человек.

«Мы обратили внимание, что в течение 6 лет оккупации количество выезжающих из Крыма не меняется. Более того, в определенные месяцы оно даже растет», – говорит Роман Мартыновский.

Среди главных причин принудительного перемещения крымчан – навязывание российского гражданства, преследования за политические или религиозные убеждения, нарушение свободы слова и мирных собраний, отсутствие справедливого судопроизводства, экспроприация или потеря имущества, сложности с доступом к медицинским и социальным услугам без российского паспорта, невозможность получать образование на украинском языке, призыв в российскую армию.

«По поводу принудительного характера перемещения – кто-то может согласиться, что эти кейсы подпадают под такую ​​трактовку, кто-то нет. Но уже есть первые прецеденты в рамках трибунала по бывшей Югославии … Мы пытаемся убедить суд в определенной аналогии», – рассказал Виталий Набухотный, юрист Регионального центра по правам человека.

Это уже 7-е информационное сообщение в Международный уголовный суд. Предыдущие 6 – на стадии предварительного изучения. Два из них касались депортированных из Крыма украинских заключенных, еще два – лиц, выдворенных на основании решений оккупационных судов за нарушение миграционного законодательства РФ. Остальные три – о нарушении прав собственности, незаконном призыве в вооруженные силы и применении незаконных методов ведения войны ( «живые щиты» из гражданского населения во время захвата украинский военных частей).

По данным Регионального центра по правам человека, за время оккупации из Крыма выдворили 2425 человек, из которых около тысячи – граждане Украины, остальные – граждане 37 иностранных государств. Решения, которые принимались оккупационными судами после рассмотрения протоколов о нарушении миграционных правил, могли заканчиваться или принятием решения о депортации, или решением о том, что лицо должно добровольно выехать из Крыма в течение нескольких дней.

Международному уголовному суду уже предоставили около 200 досье по украинским заключенным, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в Крыму и были депортированы на территорию Российской Федерации. «По нашим подсчетам, минимум 12 тысяч граждан Украины уже были перемещены с территории Крыма на территорию РФ для отбывания уголовных наказаний», – говорит Роман Мартыновский.

По данным Регионального центра по правам человека, в ряды российской армии призвали не менее 14 тысяч крымчан, 71 привлекли к уголовной ответственности за уклонение от призыва.

Количество неправительственных организаций в Крыму после требования о перерегистрации по российскому законодательству уменьшилась с 10 тысяч до 360. Люди с ВИЧ вынуждены были уехать, потому что остались без возможности продолжать заместительную терапию.