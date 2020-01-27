В центре Киева застрелили пластического хирурга

2 февраля около 18 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Для его розыска и задержания ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

Личность погибшего установлена, это — киевлянин, 1977 года рождения.

Как заявили в полициичеловек, которого застрелили, снимал квартиру по этому адресу, он — пластический хирург. В квартире погибший проживал вместе с женой и детьми.

По информации журналистов убитый — Андрей Сотник, работал руководителем в «DMK Ukraine». На сайте компании указано, что Сотник — кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург. На странице Сотника в Facebook указано, что он — уроженец Донецка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.