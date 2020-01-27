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У Зеленского хотят продать 3 морских порта

Вчера, 13:33 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство инфраструктуры Украины планирует продать три маленьких порта, в частности Белгород-Днестровский и Скадовск. Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий в интервью журналу «Новое Время».

«С самого интересного — планируем на продажу три маленьких порты: Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск. Потому что в концессию туда мала вероятность, что кто-то зайдет. Они очень убыточные, им уже не хватает денег на фонд заработной платы», — отметил Криклий.

По его словам, для передачи в концессию инвесторов интересуют проекты, которые работают и приносят прибыль.

«Однако, в любом случае, государству выгоднее эксплуатировать эти объекты вместе с частным сектором. Например, порт Ольвия — яркое тому подтверждение. За прошлый год он получил 5 млн грн прибыли, а концессионер готов платить 82 млн грн фиксированного платежа. То есть в 16 раз больше, чем предприятие показало за прошлый год», — отметил Криклий.


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