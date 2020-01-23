За должность директора ПАО «Одесский припортовый завод» предлагали 5 млн долларов

Три человека предлагали главе Фонда госимущества Украины, должность которого сейчас занимает Дмитрий Сенниченко, 5 млн долл. США в обмен на назначение на должность директора ПАО «Одесский припортовый завод».

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 29 января 2020 года детективы антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП разоблачили «на горячем» трех человек во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США председателю Фонда государственного имущества Украины. Людей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды «в обмен на назначение на должность директора ПАО «Одесский припортовый завод» (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица». По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления, добавили в НАБУ.

«Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. США их задержали детективы НАБУ. Указанная реализация стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины», — отметили в бюро.