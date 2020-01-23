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Чемпионат мира по легкой атлетике отложили на год из-за эпидемии вируса гриппа в Китае

Вчера, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

 Чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был состояться в марте этого года в Нанкине (Китай), перенесен на март 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics),  принимающая сторона в Китае договорилась с организаторами Чемпионата мира перенести мероприятие на март 2021 года. Федеации решили не отменять чемпионат, так как многие спортсмены хотели бы, чтобы это событие состоялось.

Новая дата проведения чемпионата еще не принята.

Руководство ассоциации рассматривало возможность переноса соревнований в другую страну, однако отказались из-за распространения вируса за пределы Китая.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении должен был пройти в Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года.


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