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В Одессе для Еврейской больницы закупили новейшее оборудование

Вчера, 10:38 citynews.net.ua | Напечатать

 В Одессе продолжают дооснащение современным медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений города. Масштабная закупка новой медицинской аппаратуры ведущих мировых производителей проведена за средства муниципального бюджета в минувшем году для городской клинической больницы №1. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Для больницы приобретены: современные операционные столы с электроприводом, лапароскопическая стойка, мобильный рентген-аппарат, гистерорезектоскоп, видеогастроскоп, кардиодефибриллятор, мониторы пациента, кислородные концентраторы, электрокардиографы, микроскопы и другое медоборудование. Также ГКБ №1 получила новое лабораторное оборудование, что позволило улучшить качество и расширить спектр проводимых в больнице лабораторных исследований.

В ближайшее время в горклинбольнице №1 после завершения капитального ремонта будет открыто обновленное отделение реанимации.

Ведется ремонт отделений нейрохирургии и гинекологии с установкой современных энергосберегающих окон, заменой систем водоснабжения, канализации и электросетей. В настоящее время на территории больницы уже заменили все инженерные сети и отремонтировали около 90 процентов кровельного покрытия зданий.

   

Запланированы дальнейший поэтапный ремонт и реконструкция всех корпусов Еврейской больницы — одной из крупнейших больниц Одессы, памятника градостроительства и архитектуры местного значения.  


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