В Киеве школы уходят на карантин из-за гриппа

В Киеве в одной школе полностью и еще в 8 частично приостановлен образовательный процесс из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом во время брифинга по эпидемиологической ситуации и показателям заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«На сегодняшний день образовательный процесс приостановлен в 1 школе полностью и в 8 школах частично. В Голосеевском районе одна школа частично, Дарницкий район — 2 школы частично, Оболонский район — 1 школа частично, Печерский район — 1 школа частично, Святошинский район — 1 школа полностью, 3 частично», — отметил он.

По его словам, основный противодействием гриппу является прививка, но ее делает малое количество людей.

«Основным противодействием против гриппа и ОРВИ является прививка. В этом году гораздо лучше, в 5 раз лучше. Все равно это мало. В этом году провакцинировано 51 тыс. человек. Для четырёхмиллионного города это очень маленькая цифра», — добавляет он.