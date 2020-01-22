Официально: МИД советует украинцам уезжать из Китая

В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Посольство Украины в КНР рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения Китая в ближайшее время.

Украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, Посольство настоятельно рекомендует выехать из этой страны в случае наличия такой возможности.

Как говорится в сообщении Посольства Украины в Китае, дипломаты осуществляют постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР.

Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, такое решение будет принято руководством нашего государства.

Советуем следить за оперативной информацией на сайтах Посольства Украины в КНР и МИД Украины , сообщениям СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить на «горячую линию» Посольства: +86 137 01230647, адрес эл.почты emb_cn@mfa.gov.ua