В Одессе эпидемия гриппа и ОРВИ - школы закрывают на карантин

27 января 2020 года мэр Одессы Геннадий Труханов провел расширенное заседание штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета о мерах по предотвращению распространения в городе инфекционных и вирусных заболеваний.





По информации представителей управления здравоохранения, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе на прошедшей неделе составил 565,3 и превысил эпидемический порог на 7,6%, что свидетельствует о среднем уровне интенсивности эпидпроцесса.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии. По состоянию на 24 января были временно закрыты 23 школьных класса и три группы в детских садах. Сегодня количество закрытых классов возросло до 52-х.

Комиссия ТЭБ приняла решение о закрытии школ на карантин на две недели, начиная с 28 января. В детских садах группы будут закрываться, если число заболевших детей превысит 20%.

По словам главного специалиста отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства облуправления Госпродпотребслужбы Ольги Балановской, эпидситуация в городе значительно ухудшилась. В частности, с прошлой недели уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидпорог. 75% заболевших – дети.

Городские больницы работают в режиме повышенной готовности, они обеспечены всем необходимым и получат дополнительные средства защиты и лекарственные препараты.