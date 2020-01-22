В Киеве горело бывшее здание Министерства Культуры Украины - видео

В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пожар начался в здании бывшего Министерства культуры (ул. Ивана Франко, 19). Большинство сотрудников были эвакуированы.

Чуть позже спасатели вывели из горящего здания, где произошел пожар, 4 работников. Их осмотрели медики скорой помощи, от госпитализации спасенные отказались.

«Из-за сильного задымления проводится эвакуация людей. В ходе разведки спасены 2 человека с третьего этажа с помощью автолестницы, еще двое — с лестничных клеток. Спасенные человека были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, от госпитализации отказались», — рассказали в ГСЧС.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания на безопасное расстояние вышло около 220 человек.

По данным ГСЧС, пожар в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел в архиве в подвальном помещении, на данный момент его локализовали.