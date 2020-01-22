На трассе Одесса-Киев произошло массовое ДТП

На автотрассе Одесса-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с 11 автомобилями, в результате чего погиб человек и двое пострадали.

Как сообщает пресс-служба полиции, ДТП произошло недалеко от села Дачное (Одесская область) из-за тумана. По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще двое - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.