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В Одессе чиновники украли 1,6 млн гривень на госзакупках

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила факт хищения средств государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновники присвоили почти 1,6 млн гривень при проведении закупки товаров для нужд департамента.

Государственные средства выводились в «тень» через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами.

 

Сделка реализовывалась с задействованием чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета Одесской области.

В ходе проведенных следователями СБУ обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 


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