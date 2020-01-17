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В Житомирской области ликвидировали нарколабораторию с оборотом более миллиона гривен

Сегодня, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

В Житомирской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, участники которой наладили масштабное изготовление и сбыт на территории области синтетических психотропных веществ.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники установили, что в состав группы входило 13 человек, в том числе руководитель одной из общественных организаций Житомира и военнослужащий ВСУ. Компоненты для изготовления наркотиков злоумышленники заказывали через интернет, а также в специализированных точках торговли химическими соединениями. С целью конспирации дельцы постоянно меняли местоположение «производства» и переезжали в разные населенные пункты вблизи областного центра. Сбывали амфетамин оптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров. Встречи с заказчиками проходили в одной из автомастерских Житомира.

По оперативной информации, ежемесячно наркогруппировка синтезировала и сбывала до трех килограммов амфетамина, что по ценам «черного рынка» составляет почти 1,2 миллиона гривен.

 

Правоохранители задержали двух активных участников группировки вблизи областного центра во время синтеза очередной партии амфетамина. Во время более двадцати одновременных обысков по месту жительства и регистрации злоумышленников, а также в автомобилях наркодельцов правоохранители изъяли почти 250 граммов психотропа, 300 граммов марихуаны, технологическое оборудование, химические вещества и прекурсоры, наличные, банковские карты, мобильные телефоны, оружие и другие доказательства противоправной деятельности группы.


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В Житомирской области ликвидировали нарколабораторию с оборотом более миллиона гривен » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня