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Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко. 

«Активные работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода не прекращаются и зимой. После демонтажа верхней части временных опор, которые удерживали арку (ржавые конструкции все хорошо помнят) на очереди новый важный этап. Установка натяжных тросов, обеспечивающих надежность удержания конструкций моста, рассчитанных под автомобильное сообщение и линию метрополитена. Их изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert - известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов, - отметил Виталий Кличко. - Я был на заводе и мы договорились об их закупке весной прошлого года. К началу апреля этого года немецкое предприятие должно поставить 68 гигантских тросов. Первую партию Киев уже получил. И специалисты начинают подготовительные работы, чтобы с мая начать монтаж этих подвесов. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост «станет» на свое место», - написал мэр столицы.

«Мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский. И приступить к активным работ по строительству метро. Хочу отметить: Подольско-Воскресенский - крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для движения автомобильного транспорта и 2 железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), проложат также трубопровод », - подчеркнул Виталий Кличко.

Проектная пропускная способность нового мостового перехода составит до 60 000 авто в сутки. Это существенно разгрузит другие транспортные артерии города. Суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в столице - более 300 000 авто. И в часы пик пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза.

Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года. А документы о планах его строительства датированы еще 1979 годом. Длина мостового перехода - более 10 километров.


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