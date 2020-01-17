В Киеве 24 января стартует празднование Китайского нового года

24 января в 17:00 киевлян и гостей города приглашают отпраздновать Китайский Новый год на Певческом поле. Мероприятие состоится в рамках новогоднего фестиваля гигантских китайских фонарей «Легенды Поднебесной». Об этом сообщили организаторы - компания Grand Event.

Гостей ждет грандиозное световое шоу и фаер-батлы между командами из разных уголков страны. Изюминкой празднования будет огненный оргáн - единственный в Украине и уникальный в мире.

Также посетителей ждет 30 гигантский инсталляций, которые создадут волшебную атмосферу праздника: легендарная терракотовая армия и большая китайская стена, сычуаньская опера, подводный мир, персонажи древних китайских сказок, зоопарк, фламинго, панды, гигантские цветы, аллея влюбленных и другие невероятные инсталляции.

В программе мероприятия увлекательное шоу китайских артистов циркового жанра, развлекательные зоны для взрослых и детей, фуд-зона с китайским рестораном и чайная церемония, праздничная ярмарка сувениров, тематические мастер-классы.

По словам организаторов, каждый посетитель фестиваля сможет прикоснуться к традициям и культуре Китая, а также найти развлечения на свой вкус.

Фестиваль, посвященный празднованию Китайского Нового года, продлится до 23 февраля.

Место проведения: ул. Лаврская, 33, Печерский ландшафтный парк «Певческое поле».