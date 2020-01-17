В Одессе детский сад получил развивающую игровую площадку в виде миниатюрного города

В Одессе детский сад №147 по ул. Краснова стал первым дошкольным учебным учреждением, где реализован экспериментальный проект по обустройству территории с включением элементов, имитирующих сферы жизнедеятельности города в миниатюре.

Как сообщает пресс-служба городского совета, в игровой форме детей обучают правилам дорожного движения, они могут путешествовать на поезде, ухаживать за уличными растениями и побывать на пляже. Воспитанники детского сада будут участвовать в спортивных состязаниях и получат награды на трибунах, а юные артисты - выступать перед своими сверстниками, разместившимися на трибунах амфитеатра.

Игровые зоны обустроены в соответствии с европейскими стандартами с учётом возрастных категорий. Практически все элементы детских площадок изготовлены из деревянного бруса, который прошел противопожарную и бактерицидную обработку.