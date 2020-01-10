В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился на 35,2%

В Киеве за 3-ю неделю 2020 зарегистрировано 9176 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 311.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Детей заболели - 5349 (рост на 31,2%), взрослых - 3827 человека (рост на 41,3%).

«В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, составляет 39,6% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 3-ю неделю госпитализированы 141 человек, из них 115 - дети.