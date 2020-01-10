В Херсоне проводятся масштабные обыски по делу Кати Гандзюк

В Херсоне проходит спецоперация, направленная на борьбу с организованной преступностью. Провели обыски у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями органов Службы безопасности Украины и при поддержке подразделений Национальной полиции 20 января 2020 провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.

Задержанным инкриминируют подозрение в совершении ряда насильственных преступлений и поджоге имущества.

В настоящее время 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.

В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.