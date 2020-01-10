В киевском метрополитене обещают запустить Wi Fi в апреле 2020 года

Запуск компанией-инвестором установленного оборудования и программного обеспечения для Wi-Fi сети в столичном метрополитене на 12 станциях первого пускового комплекса планируется к апрелю этого года. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ответе на запрос в департаменте экономики и инвестиций КГГА.

«Между Департаментом экономики и инвестиций, КП Киевский метрополитен и ООО Москито Мобайл (инвестор) был заключен инвестиционный договор от 2 декабря 2014 № 050-13/и/143 о строительстве Wi-Fi сети в Киевском метрополитене для предоставления качественных телекоммуникационных услуг жителям и гостям города», — говорится в ответе.

Как указано, в связи с невыполнением инвестором взятых на себя обязательств и на основании решения постоянно действующей комиссии по привлечению инвесторов, образованной распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 22 октября 2007 № 1403, действие инвестиционного договора фактически прекращено 1 февраля 2018 года.

Впрочем, в КГГА напомнили, что по решению от 16 апреля 2019 года Хозяйственный суд Киева признал недействительным односторонний отказ Департамента экономики и инвестиций КГГА от инвестиционного договора с ООО «Москито Мобайл» и обязал КП «Киевский метрополитен» предоставить доступ к установленному на объектах оборудования инвестора (дело № 910/1289/19).

«По информации инвестора, предоставленной соответствующими письмами, в настоящее время ООО Москито Мобайл находится в процессе завершения технического аудита. В связи с вышеизложенным, запуск установленного оборудования и программного обеспечения пускового комплекта № 1 (12 станций, 7 перегонов, 33 единицы подвижного состава метрополитена) планируется до 1 апреля 2020 года», — говорится в ответе.