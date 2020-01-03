В Одессе пройдут совместные учения Украины и НАТО

5-9 октября 2020 года в Одессе пройдут совместные учения с НАТО по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе «Нерушимая устойчивость — 2020».

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Нам нужно больше учений и более общих действий с НАТО. Мы делаем еще один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам», — отметил Кулеба.

В учениях примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны — представители более 20 ведомств, Альянс на учениях будут представлять специалисты центров передового опыта НАТО и Европейского центра опыта по противодействию гибридным угрозам.

Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. Оценивать будет Высшая морская школа США.