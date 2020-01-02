15 января в Одессе несколько районов останутся без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения работ по замене задвижки диаметром 600 мм по адресу: ул.Семена Палия, 25.

15 января 2020 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям Одессы и пригородов:

ул. Крымская, 56-70,

ул. Семена Палия, 80-96, 25, 103-В, 141-151

ул. Академика Заболотного, 35-55

ул. Марсельская, 35-37

ул. 40 лет Обороны Одессы, 8

Десантный бульвар, 1-3, 2-18

Южная дорога, 5а;

с. Крыжановка, 1-3 (Лиманский район).