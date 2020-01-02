В Киеве кипятком из теплотрассы затопило ТЦ Ocean Plaza

Вчера вечером в Киве из-за аварии на теплотрасе в Голосеевском районе Киева пострадали десять человек, семеро из которых находятся в больнице.

Как сообщают очевидцы, кипяток из системы отопления размыл дорогу, куда провалился микроавтобус и троллейбус. Затем поток горячей воды устремился в ТЦ Ocean Plaza, где начал скапливаться на -1 этаже где расположен супермаркет Ашан и первом этаже ТРЦ «Ocean Plaza».

Из здания торгового центра спасателям пришлось буквально на руках эвакуировать шесть человек.



