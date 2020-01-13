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В Каховке увольняют и отстраняют полицейских из-за резонансного убийства

13-01-2020, 10:40 citynews.net.ua | Напечатать

В новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Молодого человека цинично расстреляли из различного оружия - от пневматического до боевого.  По первоначальной версии подозреваемый сделал несколько выстрелов в жертву. Но экспертиза травм, приведших к смерти показывает что было сделано не менее 15 выстрелов из трех разных видов оружия.
Данное событие приобрело для города определенный резонанс — подозреваемый в умышленном убийстве на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции.
Из-за того что близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом в городе начались акции протеста.
И только спустя неделю после акций протеста появилась реакция руководства МВД — начато служебное расследование в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства.

Трех работников отстранили от занимаемой должности, трех — уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области, по результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех — уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.

Начальник областного главка полиции Александр Прокудин сообщил, что проводится служебное расследование, а в отношении полицейских применены «строгие дисциплинарные взыскания».

«В частности, в отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание — увольнение с занимаемой должности. В отношении дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось производство по убийству мужчины, примененное дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволено из органов внутренних дел Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований.


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