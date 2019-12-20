В Киеве пьяный водитель врезался в здание Национальной филармонии Украины

Пьяный водитель врезался в гранитный выступ подземного перехода и повредил фасад здания Национальной филармонии Украины в Киеве.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, около 6 часов утра на службу 102 поступило сообщение о ДТП на Владимирском спуске. Очевидец происшествия рассказал полицейским, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии.

На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя, который находился с явными признаками алкогольного опьянения. Зафиксированное состояние его опьянения - 1,40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 7 раз.

"По предварительной информации, 28-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в фасад здания Национальной филармонии Украины. Чудом, в этой дорожной аварии обошлось без травмированных, кроме автомобиля, получившего серьезные механические повреждения. Кроме того, полицейские выяснили, что водитель не имел водительского удостоверения.

На виновника аварии патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.