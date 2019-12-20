В Киеве мужчина умер возле станции метро «Черниговская»

В Киеве 80-летнему мужчине стало плохо возле станции метро «Черниговская», он попросил вызвать ему скорую, однако скончался на месте до приезда медиков.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, у станции метро Черниговская мужчине стало плохо. Умер на месте.

Сейчас на месте происшествия работает следственная оперативная группа, после чего тело умершего заберут на судебно-медицинскую экспертизу, после которой будет установлена точная причина смерти.

Умерший является местным жителем, 1939 года рождения. Ему стало плохо, он попросил прохожих вызвать скорую, но не дождался ее приезда.