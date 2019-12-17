В Одессе «заминировали» аэропорт, городской совет и СБУ

В Одессе полиция проверяет информацию о минировании Международного аэропорта, Одесского городского совета и СБУ.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Одесской области, правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов на территории города.

Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7:40 в полицию поступило анонимное сообщение - Международный аэропорт Одесский городской совет и СБУ.

Сообщения о минировании проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.