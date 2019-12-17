В Иране потерпел крушение украинский самолет - погибли 176 человек

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, следовавший по рейсу PS 752 Тегеран – Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета.

В результате трагедии погибли все, кто находился на борту (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

По предварительной информации, авария произошла в результате аварии двигателя, которая случилась по техническим причинам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы посольства Украины в Иране.

A Ukrainian passenger plane carrying 176 passengers & crew has crashed a few minutes after taking off from Tehran’s Imam Khomeini International Airport https://t.co/DuwBkruzSE — ISNA International (@Isna_Int) January 8, 2020

Сообщается, что версии теракта или ракетной атаки не рассматриваются как возможные причины крушения.

Иранское управления гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, упавший близ Тегерана, были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.

Возможное видео крушения:

صبح چهارشنبه (۱۸ دی) یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین حوالی فرودگاه امام خمینی سقوط کرد. این هواپیما که عازم پایتخت اوکراین بود، ۱۸۰ مسافر و خدمه داشته است.

ویدئو حاوی تصاویر دلخراش است.#سقوط_هواپیمای_اوکراینی#Boing737https://t.co/DoEiLmPK2t pic.twitter.com/EPw7Cib2To — ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

Правительство Украины готовит группу специалистов для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.