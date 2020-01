В Иране потерпел крушение украинский самолет - погибли 176 человек

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, следовавший по рейсу PS 752 Тегеран – Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета.

В результате трагедии погибли все, кто находился на борту (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

По предварительной информации, авария произошла в результате аварии двигателя, которая случилась по техническим причинам. Об этом говорится в заявлении пресс-службы посольства Украины в Иране.

A Ukrainian passenger plane carrying 176 passengers & crew has crashed a few minutes after taking off from Tehran’s Imam Khomeini International Airport https://t.co/DuwBkruzSE