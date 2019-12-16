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Под Киевом подросток совершил ДТП - погибла 16-летняя девушка

Вчера, 19:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Бориспольском районе 1 января около 6:00 утра 17-летний парень сел за руль родительского автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП одна из пассажирок получила телесные повреждения, другая - погибла.

По данному факту следователями  Бориспольского отдела полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Несовершеннолетнему водителю объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во время проведения досудебного расследования полицейские установят, каким образом тело погибшей девушки оказалось вдали от места аварии.

Также будет установлено, имели ли возможность другие участники ДТП предоставить девочке помощь, чтобы она осталась жива. Это стало основанием для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

С целью установления обстоятельств, расследуемых в указанных уголовных производствах органом досудебного расследования в течение двух суток допрошено более 25 лиц, владеющих информацией об обстоятельствах ДТП и действиях участников после его совершения.


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