В декабре средняя температура в Киеве была на 5 градусов выше нормы

Декабрь 2019 года оказался в Киеве самым теплым за XXI век и войдет в летопись погоды с максимальной температурой, которая впервые превысила + 15°С.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура декабря в Киеве составляла + 2,7° С, что на 5,0° С выше климатической нормы.

Нынешний декабрь в XXI веке стал самым теплым, в нем было 9 температурных рекордов. Однако рекорд 1960 не было превышено. Тогда было всего на 0,1° С теплее.

Холоднее всего было 8 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до -5,0° С, а теплее - 18 декабря, когда максимальная температура поднялась после полудня до +15,2 градусов, что стало рекордом для декабря за 139 лет наблюдений.