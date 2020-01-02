В Днепре задержали «минировавшего» 1 января вокзалы шутника

В Днепре задержали 48-летнего мужчину, который позвонил в полицию и сообщил о «заминировании» двух вокзалов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, информация о заминировании Центрального вокзала в городе Днепр поступила в полицию 1 января в 12:20. На место предполагаемого размещения взрывного устройства сразу выехали полицейские вместе с сотрудниками взрывотехнической службы и кинологи. Эксперты-взрывотехники обследовали помещения и прилегающую территорию двух вокзалов. Никаких взрывчатых и опасных устройств обнаружено не было. Эвакуация людей не проводилась.

«Благодаря проведенным оперативным мероприятиям полицейские установили мужчину, который позвонил с собственного мобильного телефона в полицию и сообщил о заминировании. Им оказался 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что совершил звонок без каких-либо причин», — говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За ложное сообщение о заминировании ему грозит от 2-х до 6 лет лишение свободы.