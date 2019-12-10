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Представители громады Червоного хутора устроили «бунт» на таировской сессии

Вчера, 17:15 citynews.net.ua | Напечатать

Внеочередная сессия Таировского поссовета Одесской области закончилась скандалом – представители громады Червного Хутора обвинили местную власть в безразличии к проблемам населенного пункта.

На повестку дня сессии было внесено более 20 вопросов, большинство из них касалось вопросов землеустройства.

После сессии в зале разгорелся скандал. Представители громады Червоного хутора заявили, что депутатов не интересует их населенный пункт, поскольку жизнь там не меняется в лучшую сторону уже шесть лет.

«На прошлой сессии было принято решение по разработке генплана, в том числе по Червоному хутору, через полгода он будет готов», - заявила исполняющая обязанности главы поссовета Лариса Бурлака.

Людей этот ответ не устроил, они заявили, что ждали улучшений от всех предыдущих руководителей поссовета, но они так и не наступили.

«Мы это слышим уже шесть лет. Нет садика, школы, дорог и так далее. За это время 6 или 7 голов поменялось, а толку нет, трое наших депутатов на благо людей не работают», - заявили представители громады.

 

С людьми пообщался депутат Геннадий Вольский. Он заявил, что Лариса Бурлака работает всего полгода.

«Даже президентам дают сто дней. Дайте время разобраться в ситуации, и решить вопросы», - сказал он в ответ на претензии.

Общение с избирателями Геннадий Вольский продолжил в более неформальной обстановке. Он подарил им праздничные ёлки, а всех жителей Таировской громады поздравил с наступающим новым годом.


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