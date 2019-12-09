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В Киеве утвердили новые правила проведения массовых мероприятий и запретили фейерверки

Вчера, 19:32 citynews.net.ua | Напечатать

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в Киеве.

Как сообщает официальный сайт городского совета, согласно решению, заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты.

Если для организации мероприятия необходимо перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта, например, для проведения спортивных событий, - то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней. Она должна содержать данные об организаторе и самом мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения порядка.

Запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Трехсвятительской в ​​пределах Стены памяти погибших Героев. А организацию событий у культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций на балансе которых они находятся.

Также в Киеве запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины.

Решение поддержали 78 депутатов.


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