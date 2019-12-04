ОПГ Бокия в Затоке прицелилась на земли соседей?

На юге Одесской области продолжается криминальная активность по захвату земель в Затоке и, теперь уже в соседнем Каролино-Бкгазе, где подозреваемый и о затокского головы Вячеслав Бокий провел в субботу 14.12.2019 встречу с жителями. План простой-затокские земли Бокий уже украл и «продал фьючерсом», то есть наперёд. А для того, чтобы оплатить «правовое обеспечение» нелегальных сделок, а, возможно, и физическое устранение препятствий, нужны каролинобугазские гектары. Как фонд оплаты. Откуда такой вывод? Вчера, 15 декабря информационный сайт «Правда Затоки» поделился с читателями деталями «жизнеописания» криминальной активности Вячеслава Бокия.

Расследование Телеканала 1+1 прямо утверждает: исполняющий обязанности поселкового головы Затоки Вячеслав Бокий организовал и непосредственно принял участие в целой цепи преступных деяний.

Довідка за фактом злочинних дій т.в.о. Затоківського селищного голови – секретаря селищної ради Бокія В.В.

І. Захоплення чужого майна.

1. Рейдерське захоплення державної бази відпочинку «Мечта» (Республіка Молдова).

Адреса: смт. Затока, Сонячний курортний район, вул. Лазурна, 101.

Об’єкт злочину:

— земельна ділянка площею 0,38 га, кадастровий номер не визначений;

— будівлі та споруди бази відпочинку, загальною площею 709,8 кв.м.

Потерпілий (власник): Республіка Молдова в особі Агентства публічної власності при Міністерстві економіки Республіки Молдова.

Фабула: Т.в.о. селищного голови – секретар селищної ради Бокія В.В. за попередньою змовою із Христовим Ю.М. (обвинуваченим у співучасті в організації замовного вбивства Погорілого О.Ю.) та невстановленими особами, діючи умисно, знищили шляхом демонтажу будівлі та споруди бази відпочинку «Мечта», що перебуває у державній власності Республіки Молдова. На даний час на територію цієї ділянки розробляються кадастрові номери з метою подальшого одержання цієї ділянки безоплатно у власність на підставних осіб, підконтрольних Бокію В.В., та фіктивного перепродажу на близьких Бокію В.В. особам. Територію захопленої бази відпочинку Бокій В.В. планує об’єднати із належною йому базою відпочинку «Близнецы», що розташована на суміжній земельній ділянці колишньої бази відпочинку «Львів», що належала Львівській міській раді, яка також була раніше захоплена та знищена ним.

Матеріал журналістського розслідування з цього приводу: http://pravdazatoki.com, стаття з назвою: «В Затоке местная власть захватила государственную базу Молдовы».

Рейдерське захоплення бази відпочинку «Львів».

Адреса: смт. Затока, Сонячний курортний район, вул. Лазурна, 99.

Об’єкт злочину:

— земельна ділянка площею 0,7 га, кадастровий номер не визначений;

— будівлі та споруди бази відпочинку, загальною площею 800 кв.м.

Потерпілий (власник): Львівська міська рада, КП «Рембуд»

Фабула: Т.в.о. селищного голови – секретар селищної ради Бокій В.В. за попередньою змовою із Христовим Ю. (співучасником організації замовного вбивства Погорілого О.Ю.) та невстановленими особами, діючи умисно, знищили шляхом демонтажу будівлі та споруди бази відпочинку «Львів», що перебуває у комунальній власності Львівської міської ради, в подальшому за змовою із депутатами селищної ради на підставі підроблених документів одержали у приватну власність земельні ділянки бази, серед яких ділянка площею 0,033 га, кадастровий номер 5110300000:02:019:0152, вул. Лазурна, 99/3, що фактично належить Бокію В.В., формальний власник (підставна особа) – теща Банчева Лариса Петрівна, у подальшому фіктивно відчужено нотаріальним шляхом — Мудряк Галина Савеліївна, 1958 р.н., на якій за рахунок здобутих злочинних шляхом коштів збудував міні-готель «Близнецы» (фотографії готелю: https://uahotels.info/hotel/mini-gostinitsy-bliznecy-zatoka/album/).

Матеріал журналістського розслідування з цього приводу: https://censor.net.ua/resonance/373159/ukrast_lvov.

Рейдерське захоплення бази відпочинку «Граніт».

Адреса: смт. Затока, Центральний курортний район, вул. Приморська, 104/1.

Об’єкт злочину:

— земельна ділянка площею 1,7 га, кадастровий номер 5110300000:02:027:0196;

— будівлі та споруди бази відпочинку, загальною площею 2051.7 кв.м.

Потерпілий: Чебан Микола Максимович, директор МСОПП «Бедбойз», власник бази відпочинку з 2000 року на підставі договорів купівлі-продажу.

Фабула: Службові особи Затоківської селищної ради на чолі з т.в.о. селищного голови – секретарем ради Бокієм В.В., зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із Христовим Ю.М. (співучасником організації замовного вбивства Погорілого О.Ю.) та іншими невстановленими особами на підставі підроблених документів про право власності на чотири неіснуючі фактично будівлі заволоділи земельною ділянкою бази відпочинку шляхом укладання договору оренди терміном на 49 років (без нотаріального посвідчення), в подальшому без судового рішення намагалися виселити власника бази відпочинку Чебана М.М. з території, на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради фізично знищили шляхом демонтажу частину будівель та споруд, що перебувають у приватній власності МСОПП «Бедбойз», нанесли тілесні ушкодження дружині власника – Олейніченко В.М.

ЄРДР:

— 12019160240000292 вiд 09.07.2019 ст. 356 КК України;

— 12019160240001642 вiд 11.07.2019 ст. 356 КК України;

— 42019161240000026 від 28.02.2019 ст. 356 КК України.

Рейдерське захоплення бази відпочинку «Карпати».

Адреса: смт. Затока, Сонячний курортний район, вул. Лазурна, 33.

Об’єкт злочину:

— земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 5110300000:02:019:0194,

— будівлі та споруди господарського двору бази відпочинку, загальною площею 120 кв.м., будівля магазину, площею 76 кв.м.

Потерпілий: ФОП Урсу В.П., власник бази відпочинку з 2014 року.

Фабула: Т.в.о. Затоківського селищного голови Бокієм В.В., діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міськради Одеської області, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняв низку рішень, направлених на рейдерське захоплення бази відпочинку «Карпати», шляхом: скасування кадастрового номеру 5110300000:02:019:0194, на якій розташовано будівлі і споруди бази відпочинку «Карпати» (господарський двір); присвоєння частині цієї ділянки, площею 0,08 га, нового кадастрового номеру 5110300000:02:019:0230; прийняття на підставі підроблених документів рішення Затоківської селищної ради від 13.06.2019 № 1141 про надання земельної ділянки, на якій знаходиться база відпочинку «Карпати», в оренду на 49 років сторонній фізичній особі – Турченко Олені Прокопіївні, для обслуговування неіснуючої фактично будівлі магазину; укладання 25.06.2019 т.в.о. Затоківського селищного голови Бокієм В.В. із Турченко О.П. договору оренди; прийняття 05.07.2019 рішення Затоківської селищної ради про дозвіл на викуп земельної ділянки, на якій знаходиться база відпочинку «Карпати», Турченко Оленою Прокопіївною.

ЄРДР: № 12019160240002183 від 22.08.2019.

Рейдерське захоплення продовольчого ринку «Сонячний-2».

Адреса: смт. Затока, Сонячний курортний район, вул. Лазурна, 16.

Об’єкт злочину:

— земельна ділянка площею 0,24 га, кадастровий номер 51103000000:02:019:0116;

— будівлі та споруди ринку, загальною площею 1820 кв.м.

Потерпілий: Гулієва Оксана Леонідівна та Баранова Ольга Леонідівна, власники будівель та споруд ринку з 2016 року.

Фабула: Т.в.о. Затоківського селищного голови Бокієм В.В., діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міськради Одеської області, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняв низку рішень, направлених на рейдерське захоплення ринку «Сонячний-2», шляхом: припинення у одноосібному порядку на підставі підробленого рішення сесії селищної ради від листопада 2017 року договору оренди земельної ділянки, поділу ділянки на чотири нових (кадастрові номери 51103000000:02:019:0229, 51103000000:02:019:0228, 51103000000:02:019:0227, 51103000000:02:019:0226), реєстрації права власності на неіснуючі будівлі магазинів на новостворених земельних ділянках, прийняття на підставі підроблених документів рішень сесії про надання ділянок у орендне користування та прийняття рішень про надання дозволу на викуп таких ділянок.

У найближчий час планується фізичне знищення (демонтаж) будівель та споруд ринку «Сонячний-2», ймовірно шляхом підпалу.

ЄРДР: № 12019160240002263 від 29.08.2019.

ІІ. Незаконне відчуження земельних ділянок комунальної власності.

Виділення ділянок у власність фізичним особам під дачну забудову на території пляжу.

Адреса: смт. Затока, Лиманський район,

Об’єкт злочину: території загального користування – пляжі, площею більше 5 га.

Фабула: службові особи Затоківської селищної ради, вступивши в злочинну змову з третіми особами, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, шляхом використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, з заподіянням істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам з порушенням Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ 555 від 25.05.2011, земельного і водного кодексів України підготували та затвердили на сесії Затоківської селищної ради 11.10.2018 детальні плани планування земельних ділянок в смт. Затока, прийняли рішення про надання фізичним особам дозволів на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території пляжу у Лиманському курортному районі смт. Затока безоплатно у власність з метою подальшого виведення їх з комунальної власності.

ЄРДР: 12018160240003423 від 12.10.2018

2. Виділення ділянок на території місця загального користування — Центральної алеї Затоки.

Адреса: смт. Затока, Центральний район, вул. Приморська, 59

Об’єкт злочину: територія загального користування – центральна алея, що перебуває у комунальній власності.

Фабула: Т.в.о. Затоківського селищного голови Бокієм В.В., діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міськради Одеської області та фізичними особами, на підставі підроблених документів про реєстрацію права власності на некапітальні (тимчасові) споруди (кіоски) прийняв низку рішень про виділення 10 земельних ділянок, загальною площею біля 0,02 га, в орендне користування. На даний час приймаються рішення про виведення ділянок у приватну власність. Матеріали журналістського розслідування на сайті: http://pravdazatoki.com, стаття з назвою: «Затокский секретарь Бокий украл Центральную аллею»

ЄРДР: номер невідомий, перебуває у провадженні слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУ НП в Одеській області Шаповала А.В.

3. Виділення ділянок на території місця загального користування – вулиці Вокзальна біля ринку «Лиманський».

Фабула: аналогічна з пунктом 1, об’єкт посягання – ділянка під 20 некапітальними кіосками, які на підставі підроблених документів оформлено у приватну власність низки фізичних осіб. Кадастрові номери: 5110300000:02:007:0156, 5110300000:02:007:0152, 5110300000:02:007:0151, 5110300000:02:007:0153.

Виділення ділянки водного фонду, самовільно зайнятої під розміщення самочинно збудованих ларьків.

Фабула: Надання земельної ділянки, плоощею 0,0152 га, кадастровий номер 5110300000:02:019:0233, розміщеною на території озера у Сонячному курортному районі смт. Затока біля бази відпочинку «Блик», фізичній особі Сіренко Р.А., на підставі підроблених документів про нібито капітальність обєкту та оформлення права власності на нього як магазину.

Захоплення земельних ділянок на підставі підроблених рішень сесії:

— кадастровий номер 5110300000:02:024:0076, площа 0.0363 га, адреса: смт. Затока СТ «Кинаповець», діл. № 1309/1, вигодонабувач: Епляр Регіна Юріївна;

— кадастровий номер 5110300000:02:020:1461, площа 0.1199 га, адреса: смт Затока, СК «Локомотив», ділянка № 1005/1, вигодонабувач: Дмитрієв Максим Іванович;

— кадастровий номер 5110300000:02:020:1460, площа 0.1198 га, адреса: смт Затока, СК «Локомотив», ділянка № 1005/2, вигодонабувач: Данилюк Володимир Аркадійович;

— кадастровий номер 5110300000:02:024:0079, площа 0.0575 га, адреса: смт. Затока СК «Кінаповець», діл. № 1284/1, вигодонабувач: Ніколаєнко Юрій Васильович;

— кадастровий номер 5110300000:02:019:0232, площа 0.3263 га, адреса: смт. Затока вул. Лазурна, 11/1, вигодонабувач: Павлютін Ю.В., кум Бокія В.В., фактично належить особисто Бокію В.В.

— кадастровий номер 5110300000:02:011:0101, площа 0.0195 га, адреса: смт Затока Лиманський район, СК «Рассвет», 352-в, вигодонабувач: Бочкарьов Костянтин Валерійович.

Анонимный источник сообщает, что данная информация не является последней и в ближайшее время обещает дополнить справку новыми фактами преступной деятельности ОПГ Бокия и риэлтора Пилевой в Затоке.

Остап Борщевский, по материалам 1+1