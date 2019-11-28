Таможенники не пропустили в Украину благотворительные посылки для поляков

Почти 300 посылок с благотворительной помощью для поляков в Украине остановили в понедельник в пограничном пункте пропуска «Медика-Шегини» украинские таможенники. Об этом заявили члены щецинской организации «Посылка для героя», передает «Польское радио».

Как стало известно во вторник, перевезти через польско-украинскую границу польским волонтерам удалось пока только 10 посылок. Подарки должны были получить польские семьи, в частности, в Ивано-Франковске.

«Трех наших волонтеров, которые везли в микроавтобусе подарки для поляков в Украине, не пропустили через границу в Медыке украинские таможенники», — заявил во вторник глава общества «Посылка для героя» Томаш Савицкий.

Он добавил, что волонтеры привезли из Щецина почти 300 посылок с продуктами питания и бытовой химией, а также с рождественскими открытками, изготовленными детьми. Подарки также включают детские коляски и ходунки для детей. Благотворительную помощь везли в Ивано-Франковск.

По словам Савицкого, волонтеры вернулись из-за границы и сейчас они ждут в Перемышле. С помощью организация обратилась, в частности, к почетному консулу Украины в Щецине.

«Украинские таможенники продержали нас 7 часов (на границе), после чего сообщили, что посылки должны быть обложены ввозными пошлинами. Однако гуманитарная помощь не облагается налогом», — сообщила координатор акции «Посылка для героя» Александра Цесьля.

Она добавила, что, по ее информации, украинские таможенники в воскресенье не пропустили ни одного транспортного средства с помощью для поляков на востоке.

Теперь волонтеры из общества «Посылка для героя» хотят отдать более 200 посылок благотворительной организации, которая раздаст помощь бедным в Польше.

Во время рождественской всепольского акции «Посылка для героя» уже в течение девяти лет в Польше собирают подарки для ветеранов. В прошлом году первый транспорт с посылками отправили полякам в Украине, а в этом году впервые в Литву.

В четверг украинские работники таможни, как информировали СМИ, не пропустили через границу 800 посылок с праздничными подарками для поляков из сел во Львовской области, которые для них собрали жители города Тарнув. В результате посылки раздали бедным с Тарнува и окрестностей.