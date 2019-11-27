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В США представили соискателей премии «Золотой глобус»

Сегодня, 13:25 citynews.net.ua | Напечатать

В США представили соискателей премии «Золотой глобус». Список претендентов на одну из самых ценных наград в области кино и телевидения, открывающей путь к Оскару,  огласили актеры Тим Аллен, Дакота Фаннинг и Сьюзэн Келечи Уотсон.

Фаворитом «Золотого глобуса — 2020» в категориях для полнометражных фильмов выглядит драма «Брачная история», которая поборется за шесть наград. По пять номинаций на счету «Ирландца» и «Однажды в... Голливуде». 

Почетная кинонаграда Ассоциации достанется Тому Хэнксу, а аналогичный приз за заслуги в области телевидения получит ведущая Эллен ДеДженерес.

77-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы состоится в ночь с 5 на 6 января в лос-анджелесском отеле Beverly Hilton. 

Номинантами на «Золотой глобус — 2020» стали:

Лучший фильм (драма)

  • «1917»
  • «Брачная история»
  • «Два Папы»
  • «Джокер»
  • «Ирландец»

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

  • «Достать ножи»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Меня зовут Долемайт»
  • «Однажды в... Голливуде»
  • «Рокетмен»

Лучший режиссер

  • Пон Джун-хо — «Паразиты»
  • Сэм Мендес — «1917»
  • Мартин Скорсезе — «Ирландец»
  • Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»
  • Тодд Филлипс — «Джокер»

Лучший сценарий

  • Ноа Баумбак — «Брачная история»
  • Пон Джун-хо — «Паразиты»
  • Стивен Зеллиан — «Ирландец»
  • Энтони МакКартен — «Два Папы»
  • Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»

Лучшая мужская роль (драма)

  • Антонио Бандерас — «Боль и слава»
  • Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»
  • Адам Драйвер — «Брачная история»
  • Джонатан Прайс — «Два Папы»
  • Хоакин Феникс — «Джокер»

Лучшая женская роль (драма)

  • Рене Зеллвегер — «Джуди»
  • Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
  • Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
  • Шарлиз Терон — «Скандал»
  • Синтиа Эриво — «Гарриет»

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

  • Леонардо ДиКаприо — «Однажды в... Голливуде»
  • Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»
  • Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»
  • Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»
  • Тэрон Эджертон — «Рокетмен»

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)

  • Аквафина — «Прощание»
  • Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»
  • Ана де Армас — «Достать ножи»
  • Эмма Томпсон — «В прямом эфире»
  • Бини Фелдштейн — «Образование»

Лучший актер второго плана

  • Аль Пачино — «Ирландец»
  • Джо Пеши — «Ирландец»
  • Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде»
  • Энтони Хопкинс — «Два Папы»
  • Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Лучшая актриса второго плана

  • Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»
  • Аннетт Бенинг — «Отчет о пытках»
  • Лора Дерн — «Брачная история»
  • Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
  • Марго Робби — «Скандал»

Лучший анимационный фильм

  • «История игрушек 4»
  • «Как приручить дракона 3»
  • «Король Лев»
  • «Потерянное звено»
  • «Холодное сердце 2»

Лучшая музыка

  • «1917» (Томас Ньюман)
  • «Брачная история» (Рэнди Ньюман)
  • «Джокер» (Хильдур Гуднадоттир)
  • «Маленькие женщины» (Александр Деспла)
  • «Сиротский Бруклин» (Дэниэл Пембертон)

Лучшая песня

  • «Гарриет» — "Stand Up"
  • «Король Лев» — "Spirit"
  • «Кошки» — "Beautiful Ghosts"
  • «Рокетмен» — "(I'm Gonna) Love Me Again"
  • «Холодное сердце 2» — "Into the Unknown"

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Боль и слава» (Испания)
  • «Отверженные» (Франция)
  • «Паразиты» (Южная Корея)
  • «Портрет девушки в огне» (Франция)
  • «Прощание» (США)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Лучшая драма

  • «Большая маленькая ложь»
  • «Корона»
  • «Наследники»
  • «Убивая Еву»
  • «Утреннее шоу»

Лучший актер сериала (драма)

  • Брайан Кокс — «Наследники»
  • Рами Малек — «Мистер Робот»
  • Тобайас Мензис — «Корона»
  • Билли Портер — «Поза»
  • Кит Харингтон — «Игра престолов»

Лучшая актриса сериала (драма)

  • Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
  • Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»
  • Оливия Колман — «Корона»
  • Джоди Комер — «Убивая Еву»
  • Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»

Лучшая комедия/мюзикл

  • «Барри»
  • «Дрянь»
  • «Метод Комински»
  • «Политик»
  • «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актер сериала (комедия/мюзикл)

  • Майкл Дуглас — «Метод Комински»
  • Бен Платт — «Политик»
  • Пол Радд — «Жизнь с самим собой»
  • Билл Хейдер — «Барри»
  • Рами Юссеф — «Рами»

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)

  • Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
  • Кирстен Данст — «Как стать богом в центральной Флориде»
  • Наташа Лионн — «Матрешка»
  • Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
  • Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»

Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Невероятное»
  • «Самый громкий голос»
  • «Уловка-22»
  • «Фосси/Вердон»
  • «Чернобыль»

Лучший актер мини-сериала или телефильма

  • Саша Барон Коэн — «Шпион»
  • Рассел Кроу — «Самый громкий голос»
  • Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
  • Джаред Харрис — «Чернобыль»
  • Кристофер Эбботт — «Уловка-22»

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

  • Кейтлин Дивер — «Невероятное»
  • Джои Кинг — «Притворство»
  • Хелен Миррен — «Екатерина Великая»
  • Мерритт Уивер — «Невероятное»
  • Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телефильма

  • Алан Аркин — «Метод Комински»
  • Киран Калкин — «Наследники»
  • Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»
  • Эндрю Скотт — «Дрянь»
  • Генри Уинклер — «Барри»

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телефильма

  • Патриша Аркетт — «Притворство»
  • Хелена Бонем Картер — «Корона»
  • Тони Коллетт — «Невероятное»
  • Мэрил Стрип — «Большая маленькая ложь»
  • Эмили Уотсон — «Чернобыль»

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