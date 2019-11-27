В США представили соискателей премии «Золотой глобус». Список претендентов на одну из самых ценных наград в области кино и телевидения, открывающей путь к Оскару, огласили актеры Тим Аллен, Дакота Фаннинг и Сьюзэн Келечи Уотсон.

Фаворитом «Золотого глобуса — 2020» в категориях для полнометражных фильмов выглядит драма «Брачная история», которая поборется за шесть наград. По пять номинаций на счету «Ирландца» и «Однажды в... Голливуде».

Почетная кинонаграда Ассоциации достанется Тому Хэнксу, а аналогичный приз за заслуги в области телевидения получит ведущая Эллен ДеДженерес.

77-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы состоится в ночь с 5 на 6 января в лос-анджелесском отеле Beverly Hilton.

Номинантами на «Золотой глобус — 2020» стали:

Лучший фильм (драма)

«1917»

«Брачная история»

«Два Папы»

«Джокер»

«Ирландец»

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

«Достать ножи»

«Кролик Джоджо»

«Меня зовут Долемайт»

«Однажды в... Голливуде»

«Рокетмен»

Лучший режиссер

Пон Джун-хо — «Паразиты»

Сэм Мендес — «1917»

Мартин Скорсезе — «Ирландец»

Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»

Тодд Филлипс — «Джокер»

Лучший сценарий

Ноа Баумбак — «Брачная история»

Пон Джун-хо — «Паразиты»

Стивен Зеллиан — «Ирландец»

Энтони МакКартен — «Два Папы»

Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»

Лучшая мужская роль (драма)

Антонио Бандерас — «Боль и слава»

Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»

Адам Драйвер — «Брачная история»

Джонатан Прайс — «Два Папы»

Хоакин Феникс — «Джокер»

Лучшая женская роль (драма)

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон — «Скандал»

Синтиа Эриво — «Гарриет»

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

Леонардо ДиКаприо — «Однажды в... Голливуде»

Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»

Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»

Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»

Тэрон Эджертон — «Рокетмен»

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)

Аквафина — «Прощание»

Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Ана де Армас — «Достать ножи»

Эмма Томпсон — «В прямом эфире»

Бини Фелдштейн — «Образование»

Лучший актер второго плана

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде»

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»

Аннетт Бенинг — «Отчет о пытках»

Лора Дерн — «Брачная история»

Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»

Марго Робби — «Скандал»

Лучший анимационный фильм

«История игрушек 4»

«Как приручить дракона 3»

«Король Лев»

«Потерянное звено»

«Холодное сердце 2»

Лучшая музыка

«1917» (Томас Ньюман)

«Брачная история» (Рэнди Ньюман)

«Джокер» (Хильдур Гуднадоттир)

«Маленькие женщины» (Александр Деспла)

«Сиротский Бруклин» (Дэниэл Пембертон)

Лучшая песня

«Гарриет» — "Stand Up"

«Король Лев» — "Spirit"

«Кошки» — "Beautiful Ghosts"

«Рокетмен» — "(I'm Gonna) Love Me Again"

«Холодное сердце 2» — "Into the Unknown"

Лучший фильм на иностранном языке

«Боль и слава» (Испания)

«Отверженные» (Франция)

«Паразиты» (Южная Корея)

«Портрет девушки в огне» (Франция)

«Прощание» (США)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Лучшая драма

«Большая маленькая ложь»

«Корона»

«Наследники»

«Убивая Еву»

«Утреннее шоу»

Лучший актер сериала (драма)

Брайан Кокс — «Наследники»

Рами Малек — «Мистер Робот»

Тобайас Мензис — «Корона»

Билли Портер — «Поза»

Кит Харингтон — «Игра престолов»

Лучшая актриса сериала (драма)

Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»

Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»

Оливия Колман — «Корона»

Джоди Комер — «Убивая Еву»

Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»

Лучшая комедия/мюзикл

«Барри»

«Дрянь»

«Метод Комински»

«Политик»

«Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актер сериала (комедия/мюзикл)

Майкл Дуглас — «Метод Комински»

Бен Платт — «Политик»

Пол Радд — «Жизнь с самим собой»

Билл Хейдер — «Барри»

Рами Юссеф — «Рами»

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)

Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»

Кирстен Данст — «Как стать богом в центральной Флориде»

Наташа Лионн — «Матрешка»

Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»

Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»

Лучший мини-сериал или телефильм

«Невероятное»

«Самый громкий голос»

«Уловка-22»

«Фосси/Вердон»

«Чернобыль»

Лучший актер мини-сериала или телефильма

Саша Барон Коэн — «Шпион»

Рассел Кроу — «Самый громкий голос»

Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»

Джаред Харрис — «Чернобыль»

Кристофер Эбботт — «Уловка-22»

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

Кейтлин Дивер — «Невероятное»

Джои Кинг — «Притворство»

Хелен Миррен — «Екатерина Великая»

Мерритт Уивер — «Невероятное»

Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телефильма

Алан Аркин — «Метод Комински»

Киран Калкин — «Наследники»

Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»

Эндрю Скотт — «Дрянь»

Генри Уинклер — «Барри»

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телефильма