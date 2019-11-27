В США представили соискателей премии «Золотой глобус»Сегодня, 13:25
В США представили соискателей премии «Золотой глобус». Список претендентов на одну из самых ценных наград в области кино и телевидения, открывающей путь к Оскару, огласили актеры Тим Аллен, Дакота Фаннинг и Сьюзэн Келечи Уотсон.
Фаворитом «Золотого глобуса — 2020» в категориях для полнометражных фильмов выглядит драма «Брачная история», которая поборется за шесть наград. По пять номинаций на счету «Ирландца» и «Однажды в... Голливуде».
Почетная кинонаграда Ассоциации достанется Тому Хэнксу, а аналогичный приз за заслуги в области телевидения получит ведущая Эллен ДеДженерес.
77-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы состоится в ночь с 5 на 6 января в лос-анджелесском отеле Beverly Hilton.
Номинантами на «Золотой глобус — 2020» стали:
Лучший фильм (драма)
- «1917»
- «Брачная история»
- «Два Папы»
- «Джокер»
- «Ирландец»
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
- «Достать ножи»
- «Кролик Джоджо»
- «Меня зовут Долемайт»
- «Однажды в... Голливуде»
- «Рокетмен»
Лучший режиссер
- Пон Джун-хо — «Паразиты»
- Сэм Мендес — «1917»
- Мартин Скорсезе — «Ирландец»
- Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»
- Тодд Филлипс — «Джокер»
Лучший сценарий
- Ноа Баумбак — «Брачная история»
- Пон Джун-хо — «Паразиты»
- Стивен Зеллиан — «Ирландец»
- Энтони МакКартен — «Два Папы»
- Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»
Лучшая мужская роль (драма)
- Антонио Бандерас — «Боль и слава»
- Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Джонатан Прайс — «Два Папы»
- Хоакин Феникс — «Джокер»
Лучшая женская роль (драма)
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
- Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
- Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
- Синтиа Эриво — «Гарриет»
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
- Леонардо ДиКаприо — «Однажды в... Голливуде»
- Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»
- Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»
- Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»
- Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
- Аквафина — «Прощание»
- Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»
- Ана де Армас — «Достать ножи»
- Эмма Томпсон — «В прямом эфире»
- Бини Фелдштейн — «Образование»
Лучший актер второго плана
- Аль Пачино — «Ирландец»
- Джо Пеши — «Ирландец»
- Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде»
- Энтони Хопкинс — «Два Папы»
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Лучшая актриса второго плана
- Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»
- Аннетт Бенинг — «Отчет о пытках»
- Лора Дерн — «Брачная история»
- Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
- Марго Робби — «Скандал»
Лучший анимационный фильм
- «История игрушек 4»
- «Как приручить дракона 3»
- «Король Лев»
- «Потерянное звено»
- «Холодное сердце 2»
Лучшая музыка
- «1917» (Томас Ньюман)
- «Брачная история» (Рэнди Ньюман)
- «Джокер» (Хильдур Гуднадоттир)
- «Маленькие женщины» (Александр Деспла)
- «Сиротский Бруклин» (Дэниэл Пембертон)
Лучшая песня
- «Гарриет» — "Stand Up"
- «Король Лев» — "Spirit"
- «Кошки» — "Beautiful Ghosts"
- «Рокетмен» — "(I'm Gonna) Love Me Again"
- «Холодное сердце 2» — "Into the Unknown"
Лучший фильм на иностранном языке
- «Боль и слава» (Испания)
- «Отверженные» (Франция)
- «Паразиты» (Южная Корея)
- «Портрет девушки в огне» (Франция)
- «Прощание» (США)
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Лучшая драма
- «Большая маленькая ложь»
- «Корона»
- «Наследники»
- «Убивая Еву»
- «Утреннее шоу»
Лучший актер сериала (драма)
- Брайан Кокс — «Наследники»
- Рами Малек — «Мистер Робот»
- Тобайас Мензис — «Корона»
- Билли Портер — «Поза»
- Кит Харингтон — «Игра престолов»
Лучшая актриса сериала (драма)
- Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
- Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»
- Оливия Колман — «Корона»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»
Лучшая комедия/мюзикл
- «Барри»
- «Дрянь»
- «Метод Комински»
- «Политик»
- «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший актер сериала (комедия/мюзикл)
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»
- Бен Платт — «Политик»
- Пол Радд — «Жизнь с самим собой»
- Билл Хейдер — «Барри»
- Рами Юссеф — «Рами»
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
- Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Кирстен Данст — «Как стать богом в центральной Флориде»
- Наташа Лионн — «Матрешка»
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Невероятное»
- «Самый громкий голос»
- «Уловка-22»
- «Фосси/Вердон»
- «Чернобыль»
Лучший актер мини-сериала или телефильма
- Саша Барон Коэн — «Шпион»
- Рассел Кроу — «Самый громкий голос»
- Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
- Джаред Харрис — «Чернобыль»
- Кристофер Эбботт — «Уловка-22»
Лучшая актриса мини-сериала или телефильма
- Кейтлин Дивер — «Невероятное»
- Джои Кинг — «Притворство»
- Хелен Миррен — «Екатерина Великая»
- Мерритт Уивер — «Невероятное»
- Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или телефильма
- Алан Аркин — «Метод Комински»
- Киран Калкин — «Наследники»
- Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»
- Эндрю Скотт — «Дрянь»
- Генри Уинклер — «Барри»
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телефильма
- Патриша Аркетт — «Притворство»
- Хелена Бонем Картер — «Корона»
- Тони Коллетт — «Невероятное»
- Мэрил Стрип — «Большая маленькая ложь»
- Эмили Уотсон — «Чернобыль»