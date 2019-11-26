» » В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей

В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей

Вчера, 16:17 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины задержала на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополь.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что чиновник организовал системный механизм вымогательства денег с коммерсантов. За различные суммы «вознаграждения» он гарантировал предпринимателям содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин.

Злоумышленник также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров. К противоправной деятельности руководитель подразделения привлек своих подчиненных.

Для реализации «теневой» схемы чиновник, который является руководителем совместной межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей в регионе, пытался влиять на представителей других контролирующих органов.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения очередной суммы неправомерной выгоды. Сейчас фигуранту дела осуществлено сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 00:54

В Париже договорились об обмене «всех на всех». Контроль границы обсудят через 4 месяца

Сегодня, 00:42

Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

Вчера, 21:07

В Париже начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина

Вчера, 18:01

Чиновники Луганской обладминистрации украли на строительстве детского дома 10 миллионов гривень

Вчера, 17:54

В Киеве медики скорой помощи проведут акцию протеста

Вчера, 16:23

Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу «нормандской четверки»

Вчера, 16:00

Неудачно попиарился: Рудьковского приговорили к 2 годам колонии за камень в сторону посольства РФ

Вчера, 14:49

Северодонецк оказался худшим городом по уровню свобод и возможностей

Вчера, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

Вчера, 13:01

В оккупированных Луганске и Донецке захвачено имущество на 56 миллиардов гривень 

Вчера, 12:49

Лисичанские депутаты традиционно соберутся на внеочередную сессию для поиска денег на воду

Вчера, 12:39

Командира батальона «Леший», который участвовал в захвате здания СБУ в Луганской области, будут судить заочно

Новости Украины:

Сегодня, 00:42

Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

Вчера, 16:17

В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей

Вчера, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

8-12-2019, 16:26

В Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»

5-12-2019, 12:58

В Раде подрались депутаты от Слуги народа

4-12-2019, 14:28

Из-за Зеленского в 2020 году бюджет Киева уменьшится на 3 миллиарда гривень

4-12-2019, 11:29

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

3-12-2019, 11:09

В Одессе начальник миграционной службы подозревается в завладении почти 1 млн гривень на ремонте здания

29-11-2019, 09:45

В Киеве ограничили движение транспорта на время Новогодних и рождественских праздников

28-11-2019, 12:49

LPG-массаж: как получить идеальное тело

27-11-2019, 17:10

В Украине до конца отопительного сезона зафиксировали цену на газ

26-11-2019, 21:31

Несколько советов по закупке детской одежды оптом от поставщика 7 км

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня