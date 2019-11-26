В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей

Служба безопасности Украины задержала на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополь.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что чиновник организовал системный механизм вымогательства денег с коммерсантов. За различные суммы «вознаграждения» он гарантировал предпринимателям содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин.

Злоумышленник также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров. К противоправной деятельности руководитель подразделения привлек своих подчиненных.

Для реализации «теневой» схемы чиновник, который является руководителем совместной межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей в регионе, пытался влиять на представителей других контролирующих органов.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения очередной суммы неправомерной выгоды. Сейчас фигуранту дела осуществлено сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.