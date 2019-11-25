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В Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»

Сегодня, 16:26 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности собрались противники компромисов с оккупировавшей Крым и части Луганской и Донецкой областей Россией в лице ее президента Путина.

Участники акции хотят обозначить «красные линии» для президента перед встречей «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже.

«Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политических действий в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации: в частности вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине, никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Политические силы требуют обеспечения принципа — сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины, возвращение контроля Украины над украинской-российской границей» — указанов заявлении.

Участие в акции принимают представители партий «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», «Свобода», «Солидарная молодежь», ГО «Справа громад», «Рух опору капітуляції».

Возле Стеллы Независимости смонтирована сцена, с которой выступают представители организаторов акции — Андрей Парубий, Инна Совсун, Ахтем Чийгоз, Андрей Ильенко и др. К акции также присоединились ветеранские организации и общественные объединения. 

Акция является самой многочисленной за последние несколько месяцев. По разным оценкам на митинг собралось более 20 тысяч человек.

Собравшиеся на Майдане держат флаги Украины, «ЕС», ВО «Свобода» и другие. На акции звучат лозунги «Слава нации, смерть врагам» и «Нет капитуляции», «Крым — это Украина» и др.

 


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